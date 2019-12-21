Материал столичного Главархива пополнил реестр уникальных документов Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы пополнился новым историческим материалом. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Речь идет о копии Сказания об основании монастыря в Хатунской волости. Оригинал документа пропал во время пожара в 1901 году, а потому его копия считается уникальным источником сведений об истории Вознесенской Давидовой пустыни времен начала XVI века.

Так, в материал включен текст монастырского синодика 1602 года, который представляет собой "историческую и мемориальную ценность как уникальное письменное свидетельство о древней обители и ее основателе".

Известно, что особым вниманием к обители располагал царь Иван IV Васильевич Грозный, который выдал монастырю жалованную грамоту на владение вотчинами, рыбными ловлями и другими угодьями.

Ранее столичный Главархив опубликовал в МЭШ редкие фото новогодней Москвы. В частности, был показан кадр 1912 года с изображением команды по хоккею с мячом Императорского московского речного яхт-клуба.