Столичный Главархив опубликовал в МЭШ редкие фото новогодней Москвы

Фото: uchebnik.mos.ru
Столичный Главархив опубликовал в электронной библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) редкие фото новогодней столицы, сообщает Агентство "Москва".
В частности, в издание "Новогодняя Москва в фотографиях" вошел кадр 1912 года с изображением команды по хоккею с мячом Императорского московского речного яхт-клуба.
На фотографиях 1940–1960 годов можно увидеть катки, ледяные горки и другие зимние аттракционы. Также в коллекции есть снимки, на которых запечатлены новогодние мероприятия для школьников в Тайницком саду. Там устанавливали праздничную елку с иллюминацией, продавали расфасованные продуктовые подарки, горячие напитки, игрушки, сувениры и карнавальные принадлежности.
"Главный, объединяющий сюжет представленных в книге фотографий – сам новогодний праздник с такими его атрибутами, как долгожданные подарки, забавные карнавальные костюмы, нарядно украшенная елка и Дед Мороз со своей неизменной спутницей Снегурочкой", – рассказал начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.
Он напомнил, что традиционно новогоднюю елку в Москве устраивали в Колонном зале Дома Союзов, с 1954 года – в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а с начала 1960 года – в Кремлевском Дворце съездов.
В 2019 году в учреждения столичного Главархива поступило 109 тысяч обращений, а читальные залы посетили более 32 тысяч человек. Там отметили, что к материалам архива обращаются по различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города.
Также москвичи разыскивают в архивных фондах документацию по истории городского транспорта и разработки образцов авиационной техники. При этом приоритетной темой является поиск генеалогической информации о родственниках на основании документов дворянских родов, списков купцов, личных дел студентов.
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