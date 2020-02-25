Собянин поручил провести ремонт квартир нуждающихся ветеранов войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны выделят дополнительные бюджетные средства. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Это одна из востребованных мер обеспечения достойного качества жизни ветеранов ВОВ. По заявкам ветеранов с 2014 по 2019 год префектуры административных округов отремонтировали свыше шести тысяч квартир.

В апреле – ноябре 2019 года департамент труда и социальной защиты населения совместно с центрами госуслуг "Мои документы" провел дополнительное обследование условий жизни ветеранов войны. По его итогам был составлен адресный перечень из 1 861 квартиры, нуждающейся в ремонте.

В 1 220 из них работы проведут до 9 Мая. По просьбам 641 ветерана ремонт квартир перенесут на лето. Для финансирования ремонта из городского бюджета на 2020 год дополнительно выделят 108,3 миллиона рублей.

Ранее в Москве продлили социальную программу поддержки ветеранов к юбилею Великой Победы. До 2025 года им продолжат оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в клиниках и стационарах сети МЕДСИ.

РЖД обеспечит ветеранов ВОВ бесплатным проездом в поездах внутри страны. Бесплатный проезд также предоставляется одному сопровождающему.

По случаю 75-летия Победы ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. На выплаты предусмотрено более 71 миллиарда рублей. Деньги перечислят автоматически, заявлений писать не нужно.