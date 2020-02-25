Матвиенко дала поручение проверить качество жилья ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что необходимо проверить, все ли ветераны Великой Отечественной войны обеспечены комфортным жильем, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что каждый участник боевых действий с захватчиками в 1941-1945 годы должен иметь комфортные условия проживания.

"В этом году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Слова о том, что мы все в неоплатном долгу перед ветеранами, должны подкрепляться делами. Еще раз подчеркну, что в каждом регионе необходимо тщательным образом проверить, все ли ветераны обеспечены комфортным жильем, не осталось ли нерешенных вопросов", – сказала Матвиенко.

Она добавила, что подобные проблемы должны быть немедленно решены вне зависимости от того, получал ли ранее ветеран квартиру или нет.

Распоряжение о ремонте квартир, в которых проживают ветераны войны, сегодня отдал и мэр Москвы Сергей Собянин. На заседании президиума городского правительства было принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств для реализации поручения.

Кроме того, Собянин увеличил размеры выплат ко Дню Победы в Москве. Они составят от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.