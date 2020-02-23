Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Сергей Собянин поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом он написал на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"Сердечно поздравляю с праздником мужества и героизма многих поколений воинов нашей страны – с Днем защитника Отечества! Каждый из нас помнит подвиги наших дедов и прадедов – творцов Великой Победы, 75-летие которой мы будем праздновать в этом году!" – написал Собянин.

Мэр города подчеркнул, что бессмертный подвиг и любовь к стране являются истинным примером и вдохновляют на новые достижения. Собянин добавил, что страна продолжает гордиться своими героями по сей день. Он пожелал защитникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России.

День защитника Отечества можно отметить в Парке Горького, Воронцовском парке, "Кузьминках", в саду имени Баумана и других местах отдыха. Посетить большинство праздничных мероприятий можно бесплатно.

Все желающие сразятся на деревянных мечах, освоят базовые элементы фристайла на коньках, увидят выступления цирковых артистов и примут участие в других мероприятиях. Отметить праздник можно в 17 парках столицы.

В честь Дня защитника Отечества с 16 столичных площадок запустят салюты. Залпы начнутся в 21:00 в Парке Победы и Ново-Переделкине (ЗАО), на территории Олимпийского комплекса "Лужники" (ЦАО), на площади между северными воротами ВВЦ и улице Сельскохозяйственной, в парке "Чермянка" на берегу пруда (СВАО).

Планируется запустить более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.

