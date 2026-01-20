Молодежь начала активно скупать недвижимость за полярным кругом

Молодежь начала активно покупать недвижимость за полярным кругом. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Воркуте составляет около 170 тысяч рублей. Это примерно столько же, сколько стоит модный смартфон.

Жилье приобретают как для сдачи в аренду, так и для личного проживания. При этом эксперты предупреждают, что такие низкие цены имеют свои причины, и к тренду следует относиться с осторожностью.

