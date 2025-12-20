В России могут ввести маркировку товаров для косметологов

В московском рынке индустрии красоты увеличивается и объем контрафактной продукции. Для решения этой проблемы планируется ввести обязательную маркировку для всей продукции, используемой в пластической хирургии и косметологии.

Основная цель – полностью вытеснить с рынка нелегальных поставщиков и некачественные, поддельные товары. Как это скажется на бизнесе? И подорожает ли услуги врачей для жителей Москвы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.