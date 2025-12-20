Форма поиска по сайту

20 декабря, 09:30

Экономика

В России могут ввести маркировку товаров для косметологов

Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Путин дал жесткую оценку попыткам ЕС конфисковать активы РФ

Глава ЦБ Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 16%

Страхование некоторых видов вкладов вырастет до 2 млн рублей в России

"Деньги 24": ЦБ понизил ключевую ставку до 16% годовых

Центробанк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку

"Деньги 24": Центробанк примет решение по ключевой ставке 19 декабря

Собянин: еще две площадки в Москве получили статус технопарка

Стоимость продуктовой корзины Кевина из фильма "Один дома" выросла на 167% за 35 лет

В московском рынке индустрии красоты увеличивается и объем контрафактной продукции. Для решения этой проблемы планируется ввести обязательную маркировку для всей продукции, используемой в пластической хирургии и косметологии.

Основная цель – полностью вытеснить с рынка нелегальных поставщиков и некачественные, поддельные товары. Как это скажется на бизнесе? И подорожает ли услуги врачей для жителей Москвы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляАлексей Пименов

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

