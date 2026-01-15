Продажи смартфонов сократились в России по итогам 2025 года

В России по итогам прошлого года сократились продажи смартфонов и ноутбуков. Объем продаж телефонов в штуках упал на 19%, ноутбуков – на 14% в количественном и на 20% в денежном выражении.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, потребители переориентировались с дорогих моделей на более доступные, отказываясь от флагманов дороже 75 тысяч рублей.

Несмотря на падение спроса, розничные цены на гаджеты продолжили расти. Причиной стало увеличение стоимости комплектующих. Например, оперативная память за год подорожала в 2,5–3 раза, также стали менее доступны видеокарты и жесткие диски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.