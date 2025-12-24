"Семейную ипотеку" в России могут распространить на вторичное жилье

"Семейную ипотеку" могут распространить на рынок вторичного жилья. Соответствующее обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина направила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Как она отметила, Владимир Путин ранее подчеркивал востребованность кредитов на вторичное жилье, особенно в небольших городах, которых в стране около 900. Инициатива предусматривает расширение действующей программы льготного кредитования.

