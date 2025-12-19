Бизнес-джет потерпел крушение в Северной Каролине

Фото: телеграм-канал SHOT

Двухмоторный бизнес-джет Cessna 550 потерпел крушение в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщает Associated Press.

Предварительно, самолет разбился при посадке в аэропорту города Стейтсвилл. После этого воздушное судно загорелось.

Шериф округа Айделл Грант Кэмпбелл подтвердил, что в результате крушения самолета есть погибшие, однако не уточнил какие-либо подробности. Расследованием инцидента занялись Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.

По информации Fox News, самолет принадлежал компании GB Aviation Leasing, которой владеет бывший гонщик NASCAR Грегори Биффл.

Ранее легкий двухмоторный самолет Beechcraft 55 совершил аварийную посадку на межштатную автомагистраль I-95 во Флориде. Воздушное судно врезалось в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находилась 57-летняя женщина. Она была госпитализирована.

Еще один инцидент произошел в Судане, где крушение потерпел военно-транспортный самолет Ил-76. Причиной катастрофы стала техническая неисправность на борту воздушного судна. В результате произошедшего погибли все члены экипажа.