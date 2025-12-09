Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 09:38

Происшествия
Главная / Новости /

Daily Mail: самолет во Флориде совершил аварийную посадку на автомагистраль

Самолет аварийно сел на шоссе во Флориде

Фото: 123RF.com/artolympic

Американский легкий двухмоторный самолет Beechcraft 55 совершил аварийную посадку на межштатную автомагистраль I-95 во Флориде. Об этом сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 8 декабря возле города Орландо. В результате случившегося воздушное судно врезалось в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находилась 57-летняя женщина. Она была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее незначительные травмы.

На борту Beechcraft 55 находились 27-летний пилот и пассажир такого же возраста. Никто из них не получил травм, оба смогли самостоятельно покинуть место происшествия.

При этом издание уточняет, что незадолго до аварийной посадки экипаж судна сообщал о проблемах с двигателем.

Ранее пассажирский самолет, который вылетал из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия из-за технической неполадки. Спустя время воздушное судно вернулось в аэропорт Домодедово. На борту находились 425 человек. В результате произошедшего никто не пострадал.

В авиакомпании Red Wings сообщили, что причиной ЧП стало изменение параметров работы одного из двигателей. Росавиация и прокуратура начали проверки по факту произошедшего.

Новости мира: самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе в Бразилии

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика