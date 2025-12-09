Daily Mail: самолет во Флориде совершил аварийную посадку на автомагистраль

Фото: 123RF.com/artolympic

Американский легкий двухмоторный самолет Beechcraft 55 совершил аварийную посадку на межштатную автомагистраль I-95 во Флориде. Об этом сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 8 декабря возле города Орландо. В результате случившегося воздушное судно врезалось в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находилась 57-летняя женщина. Она была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее незначительные травмы.

На борту Beechcraft 55 находились 27-летний пилот и пассажир такого же возраста. Никто из них не получил травм, оба смогли самостоятельно покинуть место происшествия.

При этом издание уточняет, что незадолго до аварийной посадки экипаж судна сообщал о проблемах с двигателем.

