Прокуратура контролирует ситуацию с аварийной посадкой самолета в Домодедово

Фото: Москва 24

Прокуратура взяла на контроль инцидент с аварийной посадкой самолета авиакомпании Red Wings в аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, после посадки 412 пассажиров были благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. На период ожидания им будут предоставлены напитки и питание.

"В случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования. Соблюдение прав пассажиров рейса контролируется транспортной прокуратурой", – добавили в ведомстве.

Пассажирский самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за технической неполадки вечером 3 декабря, вскоре после вылета из Домодедово. СМИ сообщали, что причиной экстренной посадки стало возгорание второго двигателя. Экипаж инициировал тушение пожара и запросил возврат в аэропорт вылета.

Спустя некоторое время самолет благополучно приземлился в Домодедово. В Red Wings сообщили, что причиной экстренной посадки стало изменение параметров работы одного из двигателей. Росавиация начала расследование авиационного инцидента.