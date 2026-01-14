Комплектующие для персональных компьютеров подорожают в России

Персональные компьютеры могут подорожать из-за роста цен на комплектующие. Профильные интернет-порталы сообщают о предстоящем подорожании блоков питания и процессорных кулеров.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, причиной является общемировая тенденция, а не ситуация в России. Стоимость производства растет из-за удорожания материалов, таких как серебро, золото и олово.

