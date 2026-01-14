14 января, 07:30Экономика
Комплектующие для персональных компьютеров подорожают в России
Персональные компьютеры могут подорожать из-за роста цен на комплектующие. Профильные интернет-порталы сообщают о предстоящем подорожании блоков питания и процессорных кулеров.
Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, причиной является общемировая тенденция, а не ситуация в России. Стоимость производства растет из-за удорожания материалов, таких как серебро, золото и олово.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.