Абонементы в фитнес-клубы могут подорожать в полтора раза в 2026 году

Абонементы в спортивные залы в 2026 году могут подорожать в полтора раза. В 2025 году посещаемость клубов резко упала, а расходы бизнеса выросли на 17% из-за увеличения арендных платежей, затрат на ЖКХ и фонд оплаты труда.

Многие россияне перешли на домашние тренировки, а некоторые тренеры полностью перешли в онлайн-формат. Эксперты прогнозируют, что несмотря на падение спроса, цены на фитнес-подписки вырастут на 15% уже в январе-феврале 2026 года.

