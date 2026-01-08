Форма поиска по сайту

08 января, 10:00

Экономика

Абонементы в фитнес-клубы могут подорожать в полтора раза в 2026 году

Абонементы в спортивные залы в 2026 году могут подорожать в полтора раза. В 2025 году посещаемость клубов резко упала, а расходы бизнеса выросли на 17% из-за увеличения арендных платежей, затрат на ЖКХ и фонд оплаты труда.

Многие россияне перешли на домашние тренировки, а некоторые тренеры полностью перешли в онлайн-формат. Эксперты прогнозируют, что несмотря на падение спроса, цены на фитнес-подписки вырастут на 15% уже в январе-феврале 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

