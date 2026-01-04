Общественная палата России предложила давать бесплатное жилье многодетным семьям

Общественная палата России предлагает вернуться к практике строительства бесплатного жилья для многодетных семей. Суть инициативы в том, что государство само возводит дома и передает готовые квартиры родителям без ипотек и кредитов.

В 70-е и 80-е годы такая система уже доказала эффективность: тогда на одну женщину приходилось больше 2 детей. Эксперты уверены: если снять с семей финансовую нагрузку за покупку квадратных метров, рождаемость в стране вырастет.

