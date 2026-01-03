Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 15:15

Общество

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Москвичей предупредили об опасности катания на тюбинге в несанкционированных местах

Москвичи могут поздравить участников СВО с помощью павильонов "Фабрика подарков"

Коммунальные службы устраняют последствия снегопада в Москве

Москвичи поздравили бойцов СВО с Новым годом и Рождеством

Высота сугробов в Москве превысила норму на 3 сантиметра

Телезрители Москвы 24 могут принять участие в конкурсе с призами

Москвичам рассказали, где опасно кататься на тюбинге

Потепление продолжится в Москве в ближайшие дни

В Госдуме сообщили, что зарплаты трактористов в России достигают 300 тыс рублей

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни.

По его словам, циклон очень медленно двинется на северо-восток и начнет поставлять в столицу менее теплые воздушные массы. Небо продолжат закрывать плотные облака. Также синоптик сообщил, что снег станет небольшим и кратковременным, а температура понизится, но пока только символически. Показания термометров останутся выше нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
обществопогодагородвидеоНаталия ШкодаАлексей Пименов

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика