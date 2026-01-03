Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни.

По его словам, циклон очень медленно двинется на северо-восток и начнет поставлять в столицу менее теплые воздушные массы. Небо продолжат закрывать плотные облака. Также синоптик сообщил, что снег станет небольшим и кратковременным, а температура понизится, но пока только символически. Показания термометров останутся выше нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24