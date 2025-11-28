Форма поиска по сайту

28 ноября, 08:30

Политика

Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов в сельское хозяйство

Фото: 123RF.com/leoaltman

Кабул обсуждает с Москвой возможность привлекать трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, рассказал посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хасса на полях III Астраханского международного форума МТК "Север-Юг-Новые горизонты".

Он отметил, что недавно был в Татарстане и обсуждал эту тему с главой республики Рустамом Миннихановым. Гулл подчеркнул, что надеется, что вопрос и дальше будет обсуждаться.

"Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать", – добавил посол.

Однако он также указал на то, что в настоящий момент нет конкретных договоренностей. Стороны продолжат диалог по этому вопросу.

Ранее врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Игорь Дудник рассказал, что в Московском регионе с 1 сентября стартовал пилотный проект по учету мигрантов. В рамках инициативы граждане ряда стран, приезжающие в столицу для работы, должны установить специальное мобильное приложение "Амина".

По его словам, весь проект направлен на повышение безопасности в городе, поскольку сервис позволяет оперативно получать данные о местонахождении трудовых мигрантов, что способствует профилактике правонарушений.

политикаэкономика

