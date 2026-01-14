Число заявок на рефинансирование ипотеки в Москве выросло в 7 раз

Жители Москвы стали активно подавать заявки на рефинансирование ипотеки. Их число выросло в 7 раз по сравнению с началом 2025 года. Это связано с ожиданием дальнейшего снижения ключевой ставки и текущим уровнем ставок в районе 18–20%, что ниже показателей по старым кредитам в 25–26%.

Эксперты прогнозируют волну отказов, так как требования к заемщикам ужесточились. По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, Центробанк пересмотрел подходы и банки могут счесть некоторых клиентов недостаточно надежными. В этом случае он советует не останавливаться и подавать заявки в другие кредитные организации.

