Телеведущая Малышева заявила, что хлеб надо хранить в морозилке

Фото: depositphotos/zmaris

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявила, что хранить хлеб нужно не в хлебнице, а в морозилке, потому что в замороженном виде он менее опасен с точки зрения ожирения. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что в продукте есть крахмал, который расщепляется до глюкозы. Ее специалисты называют "молекулой ожирения". Если хлеб заморозить, то крахмал в нем не будет распадаться и попадет в толстый кишечник, где станет пищей для полезных бактерий.

Ранее диетолог Оксана Михалева сообщила, что хлеб можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний. Однако от ежедневного употребления белого хлеба она посоветовала отказаться, поскольку он менее полезен и является в основном источником углеводов.

По ее словам, продукт вреден при наличии аутоиммунного заболевания с непереносимостью глютена, аллергии на его и нецелиакийной гиперчувствительности.