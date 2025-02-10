Врач Михалева посоветовала россиянам не есть белый хлеб каждый день

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Хлеб можно есть каждый день в случае отсутствия противопоказаний, однако от ежедневного употребления белого хлеба лучше отказаться. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила кандидат медицинских наук, диетолог Оксана Михалева.

"В здоровом питании рекомендуют использовать хлеб ржаной, отрубной, пшеничный второй сорт и цельнозерновой, а также мультизлаковый. Белый хлеб высшего сорта наименее полезен и является в основном источником углеводов", – рассказала специалист.

По словам Михалевой, ежедневная норма потребления хлеба для здорового взрослого человека составляет 100 граммов пшеничного и 150 граммов ржаного. Поскольку в белый хлеб могут добавлять сахар, мед, патоку и жиры, то полезные свойства продукта снижаются, поэтому его лучше не употреблять каждый день, отметила диетолог. В связи с этим врач посоветовала перед покупкой хлеба внимательно изучить его состав.

Хлеб может быть вреден при аутоиммунном заболевании с непереносимостью глютена, аллергии на глютен и нецелиакийной гиперчувствительности к глютену. Кроме того, свежий хлеб иногда противопоказан в острый период заболеваний желудочно-кишечного тракта, поэтому в этом случае лучше есть подсушенный хлеб в небольших количествах, добавила Михалева.

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