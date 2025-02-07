Диетолог Русакова перечислила самые опасные продукты для печени

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Алкоголь, жирные, жареные блюда и высококалорийные продукты вредят здоровью печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Самым опасным, по ее словам, считается алкоголь. Он оказывает прямое повреждающее действие на клетки органа.

"Жирные и жареные блюда очень сильно нагружают печень, поэтому также вредят ее здоровью", – отметила врач.



Дарья Русакова врач-диетолог Продукты с избыточной калорийностью, большим содержанием углеводов вызывают у человека ожирение. При этом возникает неалкогольная жировая болезнь печени, когда ее ткань частично замещается жиром и печеночные клетки разрушаются.

По словам диетолога, положительно на орган влияют рыба, птица, овощи, фрукты, зелень и молочные продукты с невысокой жирностью. Они не нагружают желудочно-кишечный тракт, и печени требуется меньше сил на очистку кровеносной системы от продуктов обмена веществ, указала эксперт.

Ранее россиян предупредили о негативном действии спиртного на мозг. Алкоголь разрушает клетки и приводит к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. Помимо этого, вместе с циррозом печени может возникнуть потенциально обратимое нарушение функций головного мозга – энцефалопатия. При этом заболевании у человека теряется способность быстро и активно думать.