Диетолог Русакова перечислила самые опасные продукты для печени

07 февраля, 13:16Общество
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Алкоголь, жирные, жареные блюда и высококалорийные продукты вредят здоровью печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
Самым опасным, по ее словам, считается алкоголь. Он оказывает прямое повреждающее действие на клетки органа.
"Жирные и жареные блюда очень сильно нагружают печень, поэтому также вредят ее здоровью", – отметила врач.
По словам диетолога, положительно на орган влияют рыба, птица, овощи, фрукты, зелень и молочные продукты с невысокой жирностью. Они не нагружают желудочно-кишечный тракт, и печени требуется меньше сил на очистку кровеносной системы от продуктов обмена веществ, указала эксперт.
Ранее россиян предупредили о негативном действии спиртного на мозг. Алкоголь разрушает клетки и приводит к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. Помимо этого, вместе с циррозом печени может возникнуть потенциально обратимое нарушение функций головного мозга – энцефалопатия. При этом заболевании у человека теряется способность быстро и активно думать.