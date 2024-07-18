Диетолог Микитюк: потемневшие на воздухе яблоки можно есть

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Очищенные яблоки, которые потемнели на воздухе, можно употреблять в пищу. Изменение цвета фруктов не означает, что они испортились. Об этом заявила диетолог Людмила Микитюк, сообщает News.ru.

Она объяснила, что потемнение происходит из-за реакции содержащегося в яблоках железа с кислородом.

"В яблоках содержится негемовое (растительное) железо, а железо – это один из самых тяжело восполняемых организмом микроэлементов", – добавила Микитюк.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова сказала, что бананы нельзя употреблять в пищу тем, у кого есть сахарный диабет, проблемы с ЖКТ и почками. Однако, с ее слов, бананы будут полезны при артрите и астме. Благодаря высокому содержанию витамина B6 они помогут снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы, добавила эксперт.