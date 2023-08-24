Нутрициолог рассказала, кому можно и нельзя есть бананы

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Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что бананы нельзя есть тем, у кого сахарный диабет, проблемы с ЖКТ и почками. Об этом сообщает News.ru.

Однако, по словам эксперта, бананы будут полезны при артрите и астме.

"Благодаря высокому содержанию витамина B6 они помогут снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме. Содержание магния оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы", – заявила нутрициолог.

Как утверждает Гусакова, бананы подойдут для людей, которые ведут активный образ жизни – перед тренировкой они дадут энергию из-за высокого содержания углеводов. Продукт также поможет быстро восстановиться после занятий, поскольку он легко усваивается организмом.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что в бананах содержатся калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. Однако стоит помнить, что бананы содержат много сахара и мало клетчатки. В связи с этим ими не рекомендуется увлекаться.

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