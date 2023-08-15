Врач рассказала, как нужно мыть фрукты

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Мыть фрукты необходимо с помощью трех последовательных действий, потому что во время выращивания и транспортировки на плоды могут попасть химикаты и грязь, которую нужно смыть перед едой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова.

Исследования указывают, сообщила она, что достаточно промыть фрукты водопроводной водой без мыла или чистящих средств, потому что качество проточной воды хорошее и позволяет очистить еду. Она посоветовала замочить фрукты на 30 минут, затем промыть проточной водой, протереть салфеткой или полотенцем. После этого их можно употреблять.

Нефедова предупредила, что не стоит мыть фрукты с мылом, потому что их поверхность более пористая, не похожа на человеческую кожу. Это значит, что фрукт может впитать в себя химикаты во время мытья. Если съесть после этого плод, то можно получить пищевое отравление.

Исключением специалист назвала цитрусовые и бананы, потому что люди очищают их от кожуры перед употреблением. Их можно мыть с мылом, но это необязательно, заключила врач.

Ранее врач-диетолог Ольга Шестакова рассказала, что дыню можно сочетать с любыми жидкостями. По ее информации, мнение о том, что во время и после употребления дыни нельзя ничего пить (якобы это будет нарушать процессы пищеварения) является мифом.

До этого министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился, что неприятный запах пота может возникать после употребления в больших количествах брокколи, чеснока и лука. Он напомнил, что сам пот запаха не имеет, неприятный аромат появляется из-за бактерий на коже.

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