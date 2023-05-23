12:26Общество
Нутрициолог рассказал о неожиданной пользе бананов для сердца
Фото: depositphotos/yarunivphoto
В бананах содержится калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Также в бананах, как и других фруктах и овощах, есть кремний. Это защита кожных покровов, улучшенный синтез волос и ногтевой пластины", – продолжает эксперт.
Однако стоит помнить, что бананы содержат много сахара и мало клетчатки. В связи с этим ими не рекомендуется увлекаться. По словам Арзамасцева, если человек активно занимается спортом и не имеет лишнего веса, то ему можно съедать один-два банана в день.
"Если человек не активен, спортом не занимается, тогда лучше на неделе чередовать бананы с другими фруктами... Если есть диабет, тогда от бананов вообще стоит отказаться", – заключил диетолог.
Ранее сообщалось, что в РФ к категории социально значимых продуктов могут причислить бананы. Проработкой этого вопроса должны заняться в Минэкономразвития. Помимо того, предлагается рассмотреть возможность на время обнулить импортные пошлины на них.
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