Нутрициолог рассказал о неожиданной пользе бананов для сердца

Фото: depositphotos/yarunivphoto

В бананах содержится калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Мышечная ткань нуждается в большом количестве калия. Если он в норме, то мышечная проводимость улучшается, сердцу будет проще работать. Витамины группы B также полезны для него. Понятно, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний, но для профилактики хорошей работы сердца они полезны.

"Также в бананах, как и других фруктах и овощах, есть кремний. Это защита кожных покровов, улучшенный синтез волос и ногтевой пластины", – продолжает эксперт.

Однако стоит помнить, что бананы содержат много сахара и мало клетчатки. В связи с этим ими не рекомендуется увлекаться. По словам Арзамасцева, если человек активно занимается спортом и не имеет лишнего веса, то ему можно съедать один-два банана в день.

"Если человек не активен, спортом не занимается, тогда лучше на неделе чередовать бананы с другими фруктами... Если есть диабет, тогда от бананов вообще стоит отказаться", – заключил диетолог.

Ранее сообщалось, что в РФ к категории социально значимых продуктов могут причислить бананы. Проработкой этого вопроса должны заняться в Минэкономразвития. Помимо того, предлагается рассмотреть возможность на время обнулить импортные пошлины на них.

