Банан в России могут признать социально значимым продуктом – СМИ

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Бананы в России могут признать социально значимым продуктом и временно обнулить на них импортные пошлины. Об этом со ссылкой на протокол совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэка Максима Решетникова сообщает газета "Известия".

"Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле", – указано в документе.

Уточняется, что на данный момент ставка таможенной пошлины на бананы составляет 4%.

В Госдуме положительно относятся к инициативе кабмина. Так, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев заявил, что предложение по отмене экспортной пошлины заслуживает поддержки.

По мнению Арефьева, бананы являются крайне популярным у россиян продуктом и отмена экспортной пошлины не приведет к большим потерям федерального бюджета, так как они будут компенсированы ростом поставок.

Глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг также выступил за инициативу, заявив, что после отмены пошлины, цены на бананы ожидаемо могут снизиться.

Эксперты считают, что подобная мера со стороны правительства является попыткой сдержать рост цен на товар. Отмечается, что мировые цены на бананы растут из-за неурожая в странах Латинской Америки и изменения логистики.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что регулярное употребление потемневших бананов может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и разрушению печени. По ее словам, сильное потемнение бананов может говорить о начале процессов гниения.

