Врач рассказала, можно ли есть потемневшие яблоки

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Употребление потемневших на срезе яблок не принесет вреда здоровью. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Ничего страшного, если мы срезали яблоко и через какое-то время оно потемнело. Его можно есть, это неопасно для здоровья", – отметила специалист.

Часто потемнение яблок на срезе связывают с окислением железа. Но такое предположение ошибочно.





Елена Соломатина врач-диетолог Яблоки содержат полифенолы: антоциан, кверцетин, катехины. Когда мы надрезаем фрукт, идет их соприкосновение с кислородом. Ферменты начинают активироваться, а яблоко – темнеть.

В зависимости от сорта яблок процесс окисления может происходить быстрее или медленнее. Чтобы его притормозить, Соломатина посоветовала полить фрукт лимонным соком или посыпать сахаром. Совсем другое дело – плоды, которые начинают гнить, обратила она внимание. Такое яблоко уже считается испорченным, и употреблять его нежелательно. "Видимая гниль – это только верхушка айсберга. Скорее всего, грибок уже пустил свои нити вглубь, и насколько далеко, мы не знаем", – объясняет эксперт.

Если здоровый человек съест небольшое количество таких яблок, предварительно срезав сгнившую часть, это не должно вызвать проблем. Однако иммунная система в любом случае ощутит напряжение, комментирует диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Если съесть слишком много гнилых яблок, могут быть аллергические реакции, отравление. Разные виды плесени имеют свою природу – какие-то дают нагрузку на печень, другие воздействуют на стенки желудка.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать в магазине качественные яблоки. В частности, рекомендуется обращать внимание на внешний вид плодов. Стоит избегать фруктов с коричневыми пятнами или блестящей кожурой. Кроме того, лучше не покупать мягкие на ощупь, сморщенные или неприятно пахнущие яблоки.

