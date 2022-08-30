Эксперт назвала признаки некачественных яблок

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При выборе яблок в торговых точках необходимо соблюдать осторожность, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на терапевта, гастроэнтеролога "СМ-Клиники" в Солнечногорске Веру Сухову.
Специалист отметила, что необходимо обращать внимание на внешний вид яблок. Плоды не должны быть мягкими или с коричневыми пятнами. Покупать также не рекомендуется яблоки с блестящей кожурой.
"Это чаще всего импортные фрукты, которые покрыты тонкой восковой пленкой для длительного хранения. Дома такие яблоки необходимо тщательно промыть", – сообщила Сухова.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как с помощью яблок можно снизить уровень холестерина в крови. Влияние на снижение холестерина в крови оказывает пектин – растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжелых металлов. Также фрукты богаты калием, витаминами и антиоксидантами.
Однако врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что яблоки также могут нести опасность для человеческого организма. Они могут вызвать метеоризм, урчание, послабление стула, а также жжение в желудке и изжогу. Также во фрукте содержится большое количество кислот. Поэтому при заболеваниях желудка от употребления яблок лучше отказаться, посоветовала диетолог.
Эксперты рассказали, как выбрать яблоки
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