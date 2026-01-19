Исследование показало, что телефоны усиливают чувство одиночества

Смартфоны усиливают чувство одиночества, а зависимость от гаджетов может повышать эмоциональную боль и чувство изоляции. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в академическом журнале, посвященном киберпсихологии и взаимодействию человека с компьютером.

Как отметили специалисты, люди, зависимые от смартфона, более ранимы и восприимчивы, особенно при просмотре фотографий друзей и знакомых, участвующих в мероприятиях без них. По данным исследования, те, кто не привязан к телефону, таких неприятных эмоций не испытывают.

