18 января, 09:30Город
"Новости дня": онлайн-выдачу ряда медицинских справок открыли для москвичей
Онлайн-выдачу ряда медицинских справок открыли для москвичей. Теперь не нужно посещать поликлинику для получения результатов флюорографии или сертификата о прививках.
Для этого достаточно зайти в мобильное приложение ЕМИАС и скачать оттуда необходимый документ. Также в электронном виде доступны карты медосмотра, диспансеризации детей и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Подробнее – в программе "Новости дня".