18 января, 09:30

Город

"Новости дня": онлайн-выдачу ряда медицинских справок открыли для москвичей

Сергей Собянин: москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок

Россияне пожаловались на долгий прием врачей

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

В Москве продолжается строительство нового корпуса НИИ Склифосовского

"Новости дня": на портале mos.ru появился новый раздел "Здоровье"

Более 182 медучреждений построили в Москве за последние 15 лет

182 медучреждения было построено в Москве за 15 лет

Препарат для лечения нескольких видов рака поступил в больницы России

Новости социального блока Москвы

Онлайн-выдачу ряда медицинских справок открыли для москвичей. Теперь не нужно посещать поликлинику для получения результатов флюорографии или сертификата о прививках.

Для этого достаточно зайти в мобильное приложение ЕМИАС и скачать оттуда необходимый документ. Также в электронном виде доступны карты медосмотра, диспансеризации детей и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Подробнее – в программе "Новости дня".

