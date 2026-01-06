Сергей Собянин рассказал о новом стандарте помощи в московских больницах

Московские больницы уже три года работают по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Как сообщил Сергей Собянин, среднее время от поступления пациента до первичного приема теперь составляет не более 10 минут.

На осмотр, постановку диагноза и назначение лечения уходит около двух часов. Такую помощь получили уже более 1,7 миллиона москвичей. По словам главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко, тяжелые пациенты сразу направляются в "красную зону" для немедленного оказания помощи.

