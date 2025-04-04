Московские врачи спасли ребенка, проглотившего 5-сантиметровый карандаш

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Врачи Клиники доктора Рошаля спасли 11-летнего ребенка, проглотившего 5-сантиметровый карандаш. Об этом Москве 24 рассказали в департаменте здравоохранения.

Изначально родители мальчика обратились в приемное отделение НИИ НДХиТ. Школьник жаловался на боли в области живота. По его словам, карандаш, зажатый в зубах, он проглотил случайно во время урока, когда хотел откашляться.

Причем сначала симптомы были незначительны: легкие покашливания. Неприятные ощущения появились через несколько часов. Родителям он решил все рассказать только когда вернулся из школы. Врачи сразу отправили его на рентген, но инородного тела не обнаружили.

"Ребенок был уверен, что проглотил карандаш. К тому же, у мальчика был явно выражен болевой синдром. А значит, высок риск перфорации органа, а именно, что карандаш может повредить, в худшем случае проткнуть пищевод или желудок", – рассказал врач – детский хирург, эндоскопист Егор Фролов.

Было принято решение о диагностической ЭГДС под общим наркозом. В ходе процедуры, занявшей менее 15 минут, карандаш был обнаружен в желудке и успешно извлечен.

Предмет не повредил слизистые оболочки внутренних органов, пояснили в клинике, подчеркнув, что из-за длительного нахождения в желудке древесина начала размякать, что могло привести к разрушению карандаша. Это, в свою очередь, сильно бы усложнило работу эндоскопистов и могло нанести дополнительный вред здоровью ребенка.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой, заключили в медучреждении.

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Ранее врачи Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли 1,5-годовалую девочку, которая подавилась конфетой с орехом. Ребенок поступил с хрипами и кашлем.

Заведующий хирургическим отделением Алексей Цапкин отметил сложность извлечения ореха из-за отека тканей. Врачи промыли дыхательные пути и аккуратно удалили инородные тела. Через неделю девочка была выписана.