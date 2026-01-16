"Новости дня": на портале mos.ru появился новый раздел "Здоровье"

На портале mos.ru появился новый раздел "Здоровье", который объединяет все медицинские услуги в одном месте. Здесь можно записаться к врачу, ознакомиться с результатами анализов и прикрепиться к поликлинике, не покидая дом.

В личном кабинете доступны данные полиса ОМС, а также можно добавить полисы других членов семьи для записи на прием. Раздел предоставляет актуальные новости о медицине в Москве и избавляет от необходимости искать нужные сайты и телефоны.

Подробнее – в программе "Новости дня".