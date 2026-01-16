Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 января, 03:40

Общество

"Новости дня": на портале mos.ru появился новый раздел "Здоровье"

"Новости дня": на портале mos.ru появился новый раздел "Здоровье"

Более 182 медучреждений построили в Москве за последние 15 лет

182 медучреждения было построено в Москве за 15 лет

Препарат для лечения нескольких видов рака поступил в больницы России

Новости социального блока Москвы

Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

"Новости дня": 52 новых медицинских объекта откроют в столице в ближайшие 3 года

На финансирование одного пациента по ОМС в 2026 году заложили почти 25 тыс рублей

Московские врачи вылечили пациента, который слышал движение собственных глаз

Клинической больнице имени Кончаловского в Зеленограде исполнилось 60 лет

На портале mos.ru появился новый раздел "Здоровье", который объединяет все медицинские услуги в одном месте. Здесь можно записаться к врачу, ознакомиться с результатами анализов и прикрепиться к поликлинике, не покидая дом.

В личном кабинете доступны данные полиса ОМС, а также можно добавить полисы других членов семьи для записи на прием. Раздел предоставляет актуальные новости о медицине в Москве и избавляет от необходимости искать нужные сайты и телефоны.

Подробнее – в программе "Новости дня".

