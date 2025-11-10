В ГД предложили разрешить использовать номер телефона в качестве данных ОМС и СНИЛС

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы Владислав Даванков, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева предложили дать гражданам возможность использовать номер мобильного телефона в качестве СНИЛС или полиса ОМС. Соответствующий документ направлен в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет ТАСС.

Парламентарии обратили внимание, что единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) при регистрации учетной записи требует указать номер телефона, который не может дублироваться в другой учетной записи. Таким образом, телефон гражданина является уникальным идентификатором россиянина в информационных системах, так как привязан именно к его личности, считают депутаты.

Введение такой возможности позволит гражданам легче запоминать свои персональные номера и иметь их под рукой. Также это даст возможность отказаться от пластиковых и бумажных носителей, уведомлений или копий документов. В экстренных ситуациях россиянину можно будет просто назвать нужный номер сотового телефона, заключили депутаты.

Ранее эксперт Максим Шошин заявил, что вероятность введения в России доступа в интернет через "Госуслуги" равна 100%. По его словам, технически интегрировать доступ к "взрослому" контенту через учетную запись "Госуслуг" вполне реализуемо.

В это же время зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе отмечал, что ведение доступа в Сеть через "Госуслуги" или при помощи паспортных данных в Госдуме не обсуждалось. По его словам депутаты не настроены что-то запрещать или усложнять людям жизнь в интернете.

