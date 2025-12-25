"Новости дня": по полису ОМС появятся новые услуги для пациентов с диабетом

По полису ОМС теперь можно будет получить новые услуги для пациентов с диабетом. В программе диспансеризации появилось исследование на гликированный гемоглобин, которое помогает обнаружить его на ранней стадии.

В отличие от обычного анализа, фиксирующего уровень сахара в крови в конкретный момент, новый тест показывает средний уровень сахара за последние 2–3 месяца. Это позволяет быстро установить диагноз и корректировать лечение у пациентов с уже выявленным диабетом.

Кроме того, в рамках программы вводят дистанционное наблюдение за состоянием пациентов с диабетом и высоким давлением. Данные через приложение будут поступать врачу, который сможет изменить схему лечения, проконсультировать пациента дистанционно или пригласить на очный прием.

