Новости регионов: программа "Семейная ипотека" продолжит работу в 2026 году

Программа "Семейная ипотека" продолжает работать, вопреки слухам о возможной приостановке. Крупнейшие банки подтверждают, что выдачи по льготной программе не прекращались. Однако имевшиеся некоторые технические паузы связаны с переходом на новые правила. Они вступят в силу с 1 февраля. Оформить семейную ипотеку теперь можно будет только на одну семью.

В феврале проиндексируют социальные выплаты для миллионов людей. Об этом сообщили в Госдуме. Значительное увеличение коснется некоторых категорий пенсионеров. Например, тех, кому в январе исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится и составит более 19 тысяч рублей. Также прибавку получат люди, которым в начале года присвоили первую группу инвалидности. Им, кроме индексации, могут назначить дополнительные выплаты за уход и иждивенцев.

Штрафы грозят москвичам за неправильную утилизацию новогодних елок. Об этом предупредили эксперты Рослесхоза. Нельзя выбрасывать дерево в обычный мусорный бак или оставлять его рядом с ним. За это может быть наложен штраф до 5 тысяч рублей. Чтобы избежать наказания, елку следует вынести и поставить у контейнера для крупногабаритных отходов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.