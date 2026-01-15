"Московский патруль": экстренные службы Москвы подготовились к работе на Крещение

В ночь на 19 января в России пройдут Крещенские купания. В столице оборудовали 40 безопасных локаций для тех, кто хочет окунуться в прорубь.

Масштабные учения перед праздниками также прошли и экстренные службы города. Всего за безопасность жителей столицы будут отвечать 3 тысячи специалистов, включая спасателей, сотрудников МЧС, полицейских и медиков.

Подробнее – в программе "Московский патруль".