14 января, 18:15

Общество

Медики предупредили москвичей о рисках крещенских купаний на фоне морозов

Препарат для лечения нескольких видов рака поступил в больницы России

"Новости дня": информация о злостных неплательщиках алиментов появилась на "Госуслугах"

Две крупные службы доставки готовой еды оставили клиентов без заказов в Москве

Собянин: учрежден памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву"

Дрифт могут запретить на территории "Крокус Сити Холла"

Около 80% месячной нормы осадков выпало в Москве

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 14 января

Синоптики рассказали, что высота сугробов может вырасти 14 января в Москве

Студенты московских вузов помогают коммунальщикам убирать снег

Медики предупредили москвичей о рисках крещенских купаний в ночь на 19 января на фоне морозов. Специалисты призывают максимально ответственно подходить к процессу.

Мужчинам старше 40 лет рекомендовали заранее проконсультироваться с врачом и пройти минимальное обследование. Чтобы не перегружать сердце, первый раз в воде советуют находиться не более 10 секунд. При этом некоторым людям купание на холоде в принципе противопоказано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕкатерина Фоменко

