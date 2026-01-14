Медики предупредили москвичей о рисках крещенских купаний на фоне морозов

Медики предупредили москвичей о рисках крещенских купаний в ночь на 19 января на фоне морозов. Специалисты призывают максимально ответственно подходить к процессу.

Мужчинам старше 40 лет рекомендовали заранее проконсультироваться с врачом и пройти минимальное обследование. Чтобы не перегружать сердце, первый раз в воде советуют находиться не более 10 секунд. При этом некоторым людям купание на холоде в принципе противопоказано.

