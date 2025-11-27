Полиция выявила участников опасного дрифта на оживленном перекрестке в Одинцове

Полиция выявила участников опасного дрифта на оживленном перекрестке в подмосковном Одинцово. Инцидент произошел на пересечении Можайского шоссе и улицы Говорова.

Две машины частично заблокировали проезд другим участникам дорожного движения, а пассажиры снимали опасные маневры автомобилистов на камеры смартфонов. Водители признали свою вину и были привлечены к ответственности.

