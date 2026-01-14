Форма поиска по сайту

14 января, 07:15

Экономика

Рынок готового питания России перейдет на новые стандарты после проверок Роспотребнадзора

"Новости дня": спрос на рефинансирование ипотеки в России вырос в 2 раза

Россиянам стало сложнее получить кредиты в банках

Собянин рассказал, как город поддерживает предпринимателей при выходе на экспорт

"Деньги 24": стоимость квартир в новостройках Москвы выросла на 20% за год

"Деньги 24": кассовые сборы в кинотеатрах РФ оказались рекордными в новогодние праздники

"Индекс пиццы" Пентагона вырос на 1 000%

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

"Новости дня": спрос на рефинансирование ипотеки в России вырос в 2 раза

Золото и серебро обновили рекорды стоимости

Российский рынок готового питания начинает работать по новым стандартам. Поводом стали проверки Роспотребнадзора, в ходе которых эксперты установили, что более 60% отобранных образцов не соответствовали нормам безопасности. В части проб обнаружили патогенную микрофлору.

Для защиты потребителей Роспотребнадзор совместно с Ассоциацией производителей и поставщиков готовой продукции впервые дал официальное определение "готовой еды" и утвердил правила ее производства и доставки. Теперь к этой категории относится продукция, произведенная на фабрике в герметичной упаковке с указанием состава, срока годности, условий хранения и адреса изготовителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина БрабецЕлизавета Двирник

