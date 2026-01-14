Рынок готового питания России перейдет на новые стандарты после проверок Роспотребнадзора

Российский рынок готового питания начинает работать по новым стандартам. Поводом стали проверки Роспотребнадзора, в ходе которых эксперты установили, что более 60% отобранных образцов не соответствовали нормам безопасности. В части проб обнаружили патогенную микрофлору.

Для защиты потребителей Роспотребнадзор совместно с Ассоциацией производителей и поставщиков готовой продукции впервые дал официальное определение "готовой еды" и утвердил правила ее производства и доставки. Теперь к этой категории относится продукция, произведенная на фабрике в герметичной упаковке с указанием состава, срока годности, условий хранения и адреса изготовителя.

