14 января, 11:15

Общество

Сибирский антициклон принесет крещенские морозы в Москву

Сибирский антициклон принесет крещенские морозы в столицу. Несмотря на холод, закаленные москвичи смогут окунуться в воду в ночь на 19 января и в течение всего дня.

Врачи предупредили, что мероприятия должны проходить только в оборудованных местах и с соблюдением мер безопасности. Мужчинам старше 40 лет рекомендуется пройти консультацию у доктора и обследование. Первый раз в воде лучше находиться не более 10 секунд, а некоторым людям окунаться противопоказано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

