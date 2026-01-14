Сибирский антициклон принесет крещенские морозы в Москву

Сибирский антициклон принесет крещенские морозы в столицу. Несмотря на холод, закаленные москвичи смогут окунуться в воду в ночь на 19 января и в течение всего дня.

Врачи предупредили, что мероприятия должны проходить только в оборудованных местах и с соблюдением мер безопасности. Мужчинам старше 40 лет рекомендуется пройти консультацию у доктора и обследование. Первый раз в воде лучше находиться не более 10 секунд, а некоторым людям окунаться противопоказано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.