14 января, 07:45Наука
Ученые выяснили, что нерегулярный сон в два раза увеличивает риск инфаркта и деменции
Нерегулярный график сна в два раза увеличивает риск развития инфаркта, деменции и депрессии. К такому выводу пришли ученые после исследования с участием 88 тысяч человек.
Выяснилось, что нерегулярный сон нарушает циркадные ритмы организма. Это приводит к сбою в выработке гормонов кортизола и мелатонина. Как следствие, нарушается метаболизм, снижается иммунитет и запускаются воспалительные процессы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.