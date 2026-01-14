Ученые выяснили, что нерегулярный сон в два раза увеличивает риск инфаркта и деменции

Нерегулярный график сна в два раза увеличивает риск развития инфаркта, деменции и депрессии. К такому выводу пришли ученые после исследования с участием 88 тысяч человек.

Выяснилось, что нерегулярный сон нарушает циркадные ритмы организма. Это приводит к сбою в выработке гормонов кортизола и мелатонина. Как следствие, нарушается метаболизм, снижается иммунитет и запускаются воспалительные процессы.

