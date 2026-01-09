Форма поиска по сайту

В НАСА считают, что космонавты РФ помогут с эксплуатацией американских систем на МКС

Фото: depositphotos/3DSculptor

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) готовы при необходимости оказать помощь в работе с американскими системами орбитальной станции. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель руководителя НАСА Амит Кшатрия.

"Российские космонавты проходят плотную совместную подготовку с американскими коллегами. Они составляют отличную, слаженную команду", – отметил специалист.

По словам Кшатрии, космонавты из России обладают необходимой квалификацией для работы с американским сегментом МКС. В случае необходимости они могут выступить в роли советников или ассистентов для поддержки операций по указанию центров управления полетами в Хьюстоне или Москве.

Ранее глава НАСА Джаред Айзекман сообщил, что экипаж коммерческой миссии Crew-11 будет возвращен с Международной космической станции (МКС) раньше запланированного срока из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.

В данный момент состояние астронавта оценивается как стабильность. Его личность и характер проблем со здоровьем не раскрываются.

