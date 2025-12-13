Правительство одобрило переговоры "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах

Фото: depositphotos/adameq2

Кабмин РФ одобрил переговоры "Роскосмоса" по поводу четвертого дополнения к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что предложение "Роскосмоса" о проведении переговоров было согласовано с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными ведомствами.

Изначально "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях в июле 2022 года.

В российской госкорпорации отметили, что соглашение отвечает интересам России и США. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС. В "Роскосмосе" подчеркнули, что соглашение направлено на эффективную реализацию проектов по исследованию и освоению космического пространства.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта НАСА для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.

