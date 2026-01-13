В России введут новые правила сдачи экзаменов для будущих автомобилистов

МВД введет новые правила сдачи экзаменов для будущих автомобилистов в России. Срок сдачи практической части на водительские права сократится с 6 месяцев до 60 дней.

Перед тестированием не нужно будет предоставлять медицинскую справку. Сведения о состоянии здоровья будут автоматически поступать из Минздрава.

За использование на экзамене гаджета аннулируют результаты теста. Пересдать можно будет не раньше, чем через год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.