Алименты на ребенка в Москве с 1 марта могут составить около 43 тыс рублей

В Москве с 1 марта алименты на ребенка могут составить около 43 тысяч рублей. С этой даты вступает в силу правило, согласно которому выплата будет равняться 1/4 части не от МРОТ, а от реальной заработной платы.

В это же время средний заработок москвича составляет около 174 тысяч рублей. Закон будет действовать по всей стране в аналогичном порядке. В других регионах сумма алиментов также будет зависеть от дохода того родителя, который платит алименты.

