Водитель Mercedes привлечен к ответственности за дрифт в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, совершавшего опасные маневры на перекрестке с круговым движением в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции.

Отмечается, что госавтоинспекторы во время мониторинга Сети обнаружили видеоролик, на котором водитель Mercedes на перекрестке с круговым движением пересечения Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе в Зеленограде совершает дрифт, что нарушет правила дорожного движения.

В результате проверочных мероприятий выяснилось, что за рулем автомобиля в тот момент находился 20-летний молодой человек. В отношении него составлены административные материалы сразу по нескольким статьям.

Ранее Верховный суд РФ подтвердил законность наложения нескольких штрафов за превышение скорости, зафиксированное камерами, установленными на близком расстоянии друг от друга.

Основанием для судебного разбирательства стала жалоба транспортного предприятия, которое получило 2 штрафа за превышение скорости с интервалом в 22 секунды.