26 ноября, 15:55

Регионы

Коммунальщики откачали воду из кемеровского подвала, где жительница развела карпов

Фото: телеграм-канал "Люба и карпы в Белово"

Коммунальные службы после проверки прокуратуры осушили подвал дома в Кемеровской области, где жительница разводила карпов, чтобы привлечь внимание к проблеме потопа. Об этом сообщает телеканал "360".

Первый раз о затоплениях в подвале дома жительница города Белово Любовь рассказала в августе этого года. Она опубликовала кадры, на которых видно, как уровень воды достигает ее пояса. Также женщина сообщала, что в дом не поступало тепло, так как печку тоже затопило. Власти принимали меры по урегулированию вопроса, но ничего не менялось. Тогда Любовь завела в подвале карпов.

Женщина рассказала, что, несмотря на осушение подвала, не исключает нового затопления, так как вода снова начала просачиваться сквозь стены.

"Отсасывали воду, карпов ловили насильно и пересаживали", – отметила Любовь.

Она добавила, что пока держит рыб в бочках и не планирует переселять, опасаясь вызвать у них стресс. Кроме того, она установила в емкостях аэратор.

Ранее в Москве благодаря потопу задержали мужчину, который выращивал коноплю в своей квартире.

По данным прокуратуры, москвичка, проживающая в доме на улице Генерала Тюленева, обратилась в управляющую компанию и правоохранительные органы из-за затопления. Прибывшие на место сотрудники провели осмотр, в ходе которого в нашли в одной из квартир парник с коноплей.

Его 50-летнего владельца задержали. Мужчине предъявили обвинения по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

