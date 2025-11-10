Форма поиска по сайту

10 ноября, 11:30

Город

Москвичи сдали 285 тонн одежды и книг через сервис "Вывоз ненужных вещей"

С начала этого года москвичи сдали 285 тонн одежды и книг через городской сервис "Вывоз ненужных вещей". Услуга позволяет бесплатно избавиться от старых предметов, включая обувь, журналы и другие вещи, путем оформления заявки.

Все собранные вещи поступают в специальные пункты, где проходят сортировку и дезинфекцию, после чего направляются на социальные площадки для продажи по сниженным ценам. Это помогает поддержать нуждающихся и сократить объем отходов в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

