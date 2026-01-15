Автомобиль перевернулся после ДТП на Волгоградском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль перевернулся после аварии на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работали оперативные службы города, которые выясняли обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

Ранее авария с участием электробуса маршрута с891 и легкового автомобиля произошла в районе Бирюлево Западное. По данным ГУП "Мосгортранс", водитель машины не предоставил преимущество общественному транспорту при съезде с второстепенной дороги.

В результате пассажиры электробуса не пострадали. Причины случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

